Borsa | Milano prosegue positiva con le banche | bene Saipem

Piazza Affari apre positiva insieme al resto d'Europa mentre negli Usa si attendono le parole del falco Fed James Bullard per capire quali saranno le prossime mosse sui tassi da parte della banca ...Apprezzabile rialzo (+0,84%) aper il comparto tecnologia . Apprezzabile rialzo per Exprivia , in guadagno del 2,50% sui valori precedenti. Si attende dall'Unione Europea la diffusione dei ... Borsa: Milano apre in rialzo (+0,4%) - Economia (ANSA) - MILANO, 17 NOV - La Borsa di Milano (+0,2%) prosegue positiva, sostenuta dalle banche. A Piazza Affari sugli scudi Saipem (+4,1%), con ...La Borsa svizzera ha aperto le contrattazioni in territorio positivo: alle 09.25 l'indice principale SMI avanza dello 0,28% a 10'966.77 punti, quello allargato SPI dello 0,43% a 14'046.95 punti.