Alessandro Haber costretto su una sedia a rotelle dopo due operazioni

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 17 novembre 2022)sta vivendo un momento terribile della sua vita,su unada 8 mesi per un’operazione andata male. L’attore ha racconta la sua attuale fragilità, ha confermato che l’intervento a cui si è sottoposto non è andato bene ma che ha anche fatto un’altra operazione, evidentemente per risolvere il suo stato.non si ferma, nella vita e nel lavoro, ma non è semplice guardare, come dice lui, il mondo a mezza altezza. Sta facendo delle terapie, fa di tutto per riprendersi. Lavora in teatro, continua con le prove ma è fermo su una, non è più autonomo, è ovviamente questo il suo dramma. E’ in un’intervista a Libero cheha spiegato la sua sofferenza, le ...