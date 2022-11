Maltempo | due donne salvate dall’intervento dei carabinieri nel Napoletano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Idella stazione di Villaricca hanno soccorso, in mattinata, una 47enne rimasta bloccata nella sua auto in Via Roma a Villaricca. Le forti piogge hanno generato un torrente che ha trascinato l’auto in un punto in cui l’acqua era particolarmente alta. Il comandante della stazione e il suo vice hanno prelevato la donna dall’auto – ormai per metà allagata – e l’hanno portata in un luogo sicuro. La donna sta bene, forte lo spavento. Gravi disagi anche a Portici (Na) a causa del. In via Cardano una donna è rimasta intrappolata a bordo della sua utilitaria: l’acqua era talmente alta che non riusciva neanche ad aprire lo sportello. Sul posto è giunta una pattuglia di agenti della polizia locale che ha dapprima tranquillizzato la donna e poi è riuscita a liberarla. L'articolo proviene da ...

