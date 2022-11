Ultime Notizie – Due giornate di stop a Mourinho dopo espulsione in Roma-Torino

(Di martedì 15 novembre 2022) Il giudice sportivo della Lega Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per due turni il tecnico della, Josè“per avere, al 44° del secondo tempo, entrando sul terreno di gioco, contestato una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro e rivolgendo ripetutamente allo stesso un epiteto gravemente offensivo”. Il tecnico dellaera stato espulso nella gara con il. Per quanto riguarda i calciatori,le gare della 15esima giornata, il giudice sportivo ha inoltre squalificato per una giornata Candreva (Salernitana); Djuricic (Sampdoria) e Buongiorno (). Mentre per quanto riguarda le società in merito a Juventus-Lazio “in relazione al rapporto della procura federale in ordine ai cori oltraggiosi e ...

Il Sole 24 ORE

