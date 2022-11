Paolo Cannavaro | “Il Napoli deve isolarsi La vera rivale? Dico Juventus”

(Di martedì 15 novembre 2022)ritiene che ile ladegli azzurri è la, ex difensore dei partenopei, consiglia aldie non pensare agli episodi che riguardano gli avversari. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, il fratello dell’ex Pallone d’Oro Fabio si è soffermato sul grande rendimento delin Serie A ed in Champions League: “Da buon napoletano sono scaramantico. Di certo, il vantaggio di 8 punti è strameritato. C’è organizzazione, dedizione e solidità: se queste componenti saranno mantenute, non ce n’è per nessuno. Il peggior avversario delè sé stesso”. Ha sottolineato ...

