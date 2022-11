Palazzo Mosti | via libera al concorso per la Polizia Municipale | tutte le info

Le forze di opposizione in consiglio comunale hanno organizzato un incontro nella sala consiliare diper discutere dell'anno amministrativo che si sta per concludere tracciando un bilancio di ciò che è stato fatto e ciò che deve ancora essere fatto. I consiglieri comunali di Alternativa ...Benevento . Un'opposizione ostruzionista Assolutamente no. I gruppi di minoranza del Comune di Benevento non ci stanno e in un incontro ahanno voluto mettere in evidenza quanto il loro contributo abbia prodotto ad un anno dall'insediamento della nuova amministrazione. 'Su troppi strumenti programmatici l'amministrazione è ...Così Luigi Diego Perifano e tutti i consiglieri dei gruppi di Alternativa per Benevento in una conferenza stampa ieri mattina a Palazzo Mosti (mancavano per motivi di lavoro i soli Sguera e Miceli). L ...“Respingiamo l’accusa di essere una opposizione puramente ostruzionistica”. Così Luigi Diego Perifano e tutti i consiglieri dei gruppi di Alternativa per Benevento in una conferenza stampa ieri mattin ...