(Di lunedì 14 novembre 2022)- All'indomani del sofferto pareggio contro il Torino, Nicolanon si nasconde sui social, ringraziando i tifosi in vistalunga pausa per il "Mondiale" e ammettendo le...

Corriere dello Sport

ROMA - All'indomani del sofferto pareggio contro il Torino, Nicolanon si nasconde sui social, ringraziando i tifosi in vista della lunga pausa per il "Mondiale" e ammettendo ledella Roma. La squadra di Mourinho è reduce da 2 punti nelle ultime 3 ......("Con una squadra così fisica come il Torino avrei dovuto sapere che sarebbe andato in"). Ibanez 5, Celik 5, Cristante 5 (dal 69' Tahirovic 5,5), Camara 6 (dal 54' Matic 6,5),5,5 ... Zalewski e le difficoltà della Roma: "Sappiamo che dobbiamo dare di più"