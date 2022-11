Ucraina | nonna aspetta il ritorno del nipote soldato in ginocchio | il commovente

La felicità dellasi sente nelle parole tra le lacrime, il giovane militare le corre incontro, butta giù il fucile, s'inginocchia anche lui e la stringe al petto. Le immagini pubblicate dai ...Era partita insieme a suo fratello 15enne per andare a trovare lain Sicilia . Poco prima ... trovata morta mamma di 23 anni fuggita dall': fermato in stazione l'ex marito Carlotta ...Il commovente video di un’anziana donna che si inginocchia e tende le braccia verso il nipote, soldato ucraino entrato a Kherson dopo la ritirata ...Guerra in Ucraina: dopo la liberazione di Kherson da parte delle truppe di Kiev una nonna in ginocchio riabbraccia il nipote soldato, il video è virale.