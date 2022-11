(Di lunedì 14 novembre 2022) Ha deciso di rinunciare all’ricevuta dalle mani del presidente della repubblica Sergio Mattarella,– cavaliere al merito per il suo impegno contro la camorra a. Qui, senza finanziamenti pubblici e grazie all’impegno di diverse associazioni, ha trasformato un centro per tossico dipendenti in un polo di aggregazione e sport per i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Teleclubitalia.it

Corona a gennaio dello scoro anno ha fatto per diversi giorni uno sciopero della fame, lo abbiamo raccontato qui:Corona: Inizio lo sciopero della fame per difendere la mia. ' Dopo ...In studio ci saranno: Luciano Acciavatti (Assessore Municipalità Chiaiano, Piscinola - Marianella,),Corona (Officina delle culture Gelsomina Verde) Luca Cascone (Presidente ... Scampia, Ciro Corona restituisce onorificenza: “Inutile, se Stato non ci aiuta” Il precedente accordo con il Comune di Napoli, che prevedeva un comodato d'uso gratuito, è scaduto 4 anni fa senza mai essere rinnovato ...«A Scampia le Istituzioni ci stanno togliendo la Speranza e non c'è onorificenza che tenga senza la presenza delle Istituzioni» Ciro Corona, nel dicembre 2020, aveva ricevuto dal Presidente Sergio ...