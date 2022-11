Salvini | “Bollette luce e gas a zero per chi vive in case popolari”

(Di lunedì 14 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “La Lombardia avrà aumentopere gas per chi abita in”. Così il ministro Matteo, durante l’inaugurazione della Rho-Monza a Paderno Dugnano. “Sono al ministero da 23 giorni, i miei interlocutori privilegiati sono i sindaci. Ho trovato al ministero tanti progetti: non mancano i soldi, ma spesso non si ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

... ci ha pensato Matteoa fugare ogni dubbio: in un post su Twitter il vicepremier ha scritto ... Oltre a una nuova tornata di aiuti a pioggia contro il caro- che copriranno tre - quattro ...Leggi Anche Giorgetti ridimensiona le promesse di Meloni e: 'Serve realismo'. E il suo vice vuole togliere un miliardo dal Reddito per le misure contro il caroQuesto mentre la Nota ...I PENULTIMI. Sette inquilini su dieci sono morosi. E per risparmiare c’è chi trasloca in case più piccole o subaffitta una camera. Le ...Non ci sono risorse per incentivare chi resta al lavoro: salta il bonus. Ai giovani serve una “pace contributiva” per coprire i buchi in carriera.