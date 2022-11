Osimhen torna casa per infortunio

(Di lunedì 14 novembre 2022) Brutte notizie dalla nazionale nigeriana.che si è infortunato. Non è stato reso noto dalla nazionale africana l’origine del malanno dell’attaccante, ma è stato annunciato il suo ritorno in Italia. Il giocatore sarà esonerato dalle amichevoli ed al suo posto è stato convoca l’attaccante della Cremonese Dessers. Al rientro saranno eseguiti i test medici per capire quanto ne avrà.

