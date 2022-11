(Di lunedì 14 novembre 2022) BOLOGNA (ITALPRESS) – L’alimentazione è un elemento importante nella genesi di tante, fra cui ledell’Intestino (MICI) e per questo motivo è sempre più oggetto di interesse scientifico. Inoltre, è importante garantire un adeguato supporto nutrizionale per migliorare la risposta dell’organismo ad eventuali. La valutazione dello stato nutrizionale del paziente, quindi, richiede una particolare attenzione, soprattutto nel bambino a cui deve essere garantita una crescita ed uno sviluppo adeguati.‘L’educazione alimentare rappresenta il primo e più efficace strumento di prevenzione a tutela della salute – sottolinea Giuseppe Coppolino, Presidente AMICI Italia – L’aumento dell’incidenza delle...

Italpress

BOLOGNA - L'alimentazione è un elemento importante nella genesi di tanteintestinali, fra cui leCroniche dell'Intestino (MICI) e per questo motivo è sempre più oggetto di interesse scientifico. Inoltre, è importante garantire un adeguato supporto nutrizionale per ...Il loro consumo e' risultato essere un fattore protettivo contro diabete ecardiache,e autoimmuni, grazie agli alti livelli di acidi grassi monoinsaturi, composti fenolici e ... Malattie infiammatorie croniche intestinali, ultimi studi su nutrizione Agenzia di stampa Italpress Le terapie più avanzate (laser, farmaci e chirurgia) possono ridurre la proliferazione dei vasi all’origine dei maggiori problemi alla membrana nervosa dell’occhio ...BOLOGNA (ITALPRESS) – L’alimentazione è un elemento importante nella genesi di tante malattie intestinali, fra cui le Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino (MICI) e per questo motivo è sempre ...