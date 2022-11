Agenzia ANSA

In un video postato dalla portavoce Maria Zakharova sul suo canale Telegram,appare sulla terrazza della sua stanza a Bali in maglietta e bermuda. "Anche del nostro presidente - sottolinea il ...Iodomandarle se ci può dire qualche cosa su come stanno andando questi negoziati dalla ... Mi ha risposto molto cortesemente [il Ministro degli Esteri]: grazie, ha risposto, ma per il ... Lavrov: "Vorrei che i giornalisti occidentali fossero piu' corretti e onesti" - Mondo 'I giornalisti e i reporter occidentali devono essere piu' corretti e onesti'. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov dopo che ...Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è stato portato in ospedale dopo aver subito un problema di salute dopo il suo arrivo per il vertice del G20 a Bali,: lo riferiscono ...