Juve | terzo posto a -10 dal Napoli

Non vale come un 6 al Superenalotto, ma questo filotto di sei vittorie fa sorridere ugualmente Massimiliano Allegri e permette alladi incassare un belposto in classifica. "Nell'ultimo mese e mezzo la squadra ha fatto cose ottime e non era facile battere la Lazio " commenta il tecnico bianconero ", però mi sarei ...Quanto alla, Kean e Milik non duettano mai e, a parte qualche discreta giocata di Locatelli e ... difesa ospite mal posizionata, Provedel superato con un pallonetto egol in campionato per ...La Juve è di nuovo protagonista, ora non ci sono più dubbi. Sesta vittoria consecutiva, peraltro con la porta sempre inviolata, e salto in alto al terzo posto in classifica. Meglio di così non si pote ...Su Gazzetta: "Juve di lusso, ora e' terza". Non c’è storia nella sfida Allegri-Sarri: la Signora continua la scalata, ritrova il gioco e anche stavolta non ...