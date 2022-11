Grande Fratello Vip 7 | 5 concorrenti positivi | l' isolamento è una barzelletta?

Fra i suoi programmi cult non possiamo non citare il Festivalbar, Le Iene e IlVip . Da sempre sotto i riflettori, la vita privata di Ilary Blasi è stata segnata dalla relazione con ...... suo coetaneo, gli chiede la mano: si sente pronto per ilpasso. I due stanno insieme dal ... Padre muratore, mamma commessa in una farmacia, undi quattro anni più giovane, Valerio Scanu ...Nel 2020, la Casa era il luogo più sicuro d'Italia durante la pandemia. Oggi è un focolaio con 5 concorrenti positivi: com'è potuto accadereQualsiasi cosa, a Roma, gli ricordava la sua ex fidanzata. Suo padre gli è stato di grande supporto, provando a tirarlo su in tutte le maniere. Alla fine, rassegnato, gli ha detto: “In questo momento ...