G20 | Meloni è arrivata a Bali Ottimismo a Palazzo Chigi | “L’Italia è più forte e non è isolata”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Giorgiadove domani e mercoledì parteciperà al G20 presieduto dall’Indonesia e incontrerà i big del mondo. Per il premier italiano è il suo secondo vertice internazionale. Asi respira aria didopo le tensioni con la Francia e le strumentalizzazioni della sinistra. «Questo viaggio smentisce i detrattori die del governo – è il ragionamento che fanno in molti – C’è grande attenzione versoe non quell’isolamento che la sinistra sta raccontando. Tutti riconoscono invece alun ruolo fondamentale nello scacchiere internazionale». Giorgia: attesa per l’incontro con Biden Il premier è arrivato ...

A non mancare l'appuntamento saranno anche quattro leader per il quale quello di Bali rappresenterà il debutto assoluto al: oltre al cancelliere tedesco, la neo - premier italiana Giorgia...ECONOMIA - Bali (Indonesia): Summit. Partecipa, tra gli altri, il presidente del Consiglio, Giorgia. - Milano: Deloitte Italia e Montenapoleone District presentano "How innovation is ...Il premier Giorgia Meloni è atterrato a Bali, in Indonesia, dove parteciperà ai lavori del summit del G20. Ad accoglierla all'aeroporto uno spettacolo di danza tradizionale. Fonte: Agenzia Vista / ...Tutti riconoscono invece all’Italia un ruolo fondamentale nello scacchiere internazionale“. La Meloni al G20 di Bali: l’arrivo alle 23.30 (ora locale), e la cena in un ristorante dove è stata ben ...