Atp Finals | Nadal ko con Fritz

(Di lunedì 14 novembre 2022) (Adnkronos) – Esordio amaro per Rafaelalle Atpdi Torino. Lo spagnolo, numero 2 del mondo, cede allo statunitense Taylor, numero 9 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-1 in un’ora e 37 minuti. Nella classifica del gruppo verdecomanda insieme al norvegese Casper Ruud, numero 4 del mondo, vincitore nel primo match di giornata sul canadese Felix Auger Aliassime, numero 6 Atp. L'articolo proviene da Italia Sera.

"Diventare numero 1 Devo prima vincere un po' di partite...". Rafa Nadal rispondeva così alla vigilia delle Nitto a chi gli chiedeva quante possibilità avesse di tornare sul trono mondiale. Aggiungendo di sentirsi di avere le possibilità di sollevare il trofeo che ancora non è entrato nella sua ...