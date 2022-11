Miriam Leone | la maglietta si rompe | incidente bollente | esce tutto ?

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 13 novembre 2022)è una donna con una bellezza decisamente sconvolgente; è letteralmente impossibile restare indifferenti di fronte a lei. Dal punto di vista professionale non possiamo non citare, per ovvi motivi, il suo esordio avvenuto nel film “Genitori e figli – Agitare bene prima dell’uso“. Esperienza molto importante perché ha permesso alla carriera didi spiccare il volo; vanno citati, tra gli altri film, “Diabolik” dove ha il ruolo della bellissima Eva Kant e “Corro da te” in cui recita al fianco di una vera e propria icona del cinema come Pierfrancesco Favino in quella che è una commedia sulla disabilità. Instagram, però, non è conosciuta solamente per i film; l’attrice, infatti, ha preso parte anche a serie di successo come, ad esempio, la “trilogia ...