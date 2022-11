Mercedesz Henger | curve pericolose in bikini? | i vicini colpiti da infarto

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 13 novembre 2022) Perl’estate non è ancora finita: la figlia di Eva è in piena ascesa anche grazie ad una bellezza senza eguali. È decisamente stato un 2022 positivo per. Figlia d’arte, della nota showgirl ed ex modella ungherese Eva, la trentunenne balcanica sta cavalcando l’onda di un successo finalmente arrivato. InstagramClasse 1991, lasi credeva fosse nata dal rapport tra la madre Eva e il fotografo Riccardo Schicchi, che l’ex attrice a luci rosse conobbe in Ungheria. Qualche anno fa, in un rapporto mai freddo come allora, è stata proprioa rivelare che, in realtà, nemmeno lei stessa conosce il padre biologico. Una dichiarazione che sembrava segnare il punto di non ritorno in un rapporto evidentemente compromesso con Eva, ma proprio negli ultimi ...