Effetti devastanti e inspiegabili Dopo l' incontro con un Ufo ecco che cosa è successo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) Incontrare un alieno potrebbe non essere così divertente. Stando a quanto riportato in un documento del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, recentemente reso pubblico, chi ha incontrato gli Ufo ha subitofisici. Dal 2007 al 2012 l'AATIP ha raccolto materiale relativo agli oggetti volanti non identificati per un programma segreto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Sembra una sottotrama di X-Files, ma è tutto vero. Ora quel database è stato reso pubblico attraverso una richiesta del Freedom of Information Act (FOIA) e secondo quanto riferito nelle più di 1.500 pagine di report gli incontri con gli Ufo avrebbero lasciato sugli americanidi vario tipo: ustioni da radiazioni, danni al cervello e al sistema nervoso e persino gravidanze. Uno dei rapporti, datato marzo 2010, descrive presunte ...