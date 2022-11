Ballando con le stelle 2022 | è amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia | la conferma in diretta

(Di domenica 13 novembre 2022) Emastanno insieme? Sì, la risposta è sì. La notizia era nell’aria (se non evidente ai più) ma ieri, 12 novembre, nel corso della puntata dicon leè arrivata ladai diretti interessati. Non hanno detto: “Stiamo insieme”, ma lo hanno fatto intendere con frasi, gesti e immagini chiarissime sia nella clip sia al momento del giudizio post esibizione. “Siamo contenti di vivere questa esperienza insieme”, “Mi pare evidente che ci sia qualcosa” e così via. Una notizia che era nell’aria. Nei giorni scorsi Emaaveva infatti raccontato a Gente che “lui c’è, mi capisce.è diventato importante nella mia vita, ci sproniamo a dare il meglio a fare bene. Tra di noi c’è una ...

Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith non si sopportano. E' questa l'indiscrezione velenosa sulle due giurate di Ballando con le stelle. Poco prima dell'inizio dell'ennesima puntata di Ballando con le stelle di ieri sera, si è diffusa un'indiscrezione della quale pare se ne fosse parlato anche nei giorni scorsi.