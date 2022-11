Sampdoria-Lecce 0-2 Calcio serie A | ultima partita ufficiale del 2022 per i salentini

(Di sabato 12 novembre 2022) Ildel, che è stato stupendo con la promozione inA, si è chiuso nel modo migliore: con una vittoria in trasferta. Per meglio dire, quella odierna con laè stata la seconda vittoria consecutiva dopo il successo casalingo con l’Atalanta. Oggi il gol di Colombo e quello di Banda hanno dato i tre punti ai giallorossiche si portano a quota 15 in classifica, sette punti in più rispetto al terzultimo posto da cui inizia, verso il basso, la zona retrocessione. Lì dove si trova, in pieno, lapencon 6 punti. L'articolo0-2 A:...

