Napoli-Udinese 3-2 | pagelle L’Osimhen trasformato | non spreca più energie

(Di sabato 12 novembre 2022) Ledi3-2 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. L’ultimo quarto d’ora, Ilaria, deve essere stato un inferno per il giovane Meret, con la paura che sui compagni calassero di nuovo le tenebre dopo il micidiale uno-due dei bianconeri di Udine, su cui nulla poteva. Fino ad allora una sola parata decisiva, perdipiù a inizio partita. Bravo nelle uscite e nei rilanci – 6,5 Sesto minuto: il capolavoro di Meret. Novantaquattresimo: il capolavoro del– 6,5 DI LORENZO. Lo Sciamano ha fatto di questo Napule una cattedrale e il Capitano ne è ormai una sorta di altare laterale ma regale dove si celebra anche messa. Lo spallettismo hal’Euroappuntato in una macchina che difende e costruisce a gittata continua. Oggi fa pure wrestling con Pereyra ed è salvifico ...

Colpisce in modo chirurgico, gestisce i ritmi, controlla la situazione senza affanni, ma stacca la spina troppo presto e rischia. il peggiore il migliore 6,5 meret Buone letture sulle ...Escono anche Politano ed Elmas dallo stadio Maradona dopo3 - 2 ed è grande entusiasmo dei tifosi per i due calciatori del. Napoli-Udinese, match valido per la 15a giornata, è terminato sul punteggio di 3-2, frutto delle reti di Osimhen, Zielinski, Elmas, Nestorovski e Samardzic. La gara è stata arbitrata da Ayroldi. LE PA ...«E se ne va, la capolista se ne va…», cantano i napoletani. Una gara forse tra le più insidiose finora in campionato per l'unica squadra ancora imbattuta in Serie A.