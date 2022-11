‘Truffa’ ore di straordinario | al via il processo nei confronti di cinque poliziotti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – È partito ilneideitirati in ballo a vario titolo da una inchiesta del sostituto procuratore Assunta Tillo e della Digos su una presunta truffa in materia di ore di, che riguarda fatti che sarebbero accaduti tra il 2019 ed il 2020. Imputati nell’ispettore superiore presso l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, Giovanni Lollo di Benevento, Maria Cantone, all’epoca dei fatti assistente capo coordinatore della Digos, di Montesarchio, Giuseppe Tretola, di San Leucio del Sannio, Gianni Nardone, di San Martino Sannita e Achille Botticella, un agente da tempo in pensione di Sant’Angelo a Cupolo. Gli avvocati impegnati nella difesa: Marcello D’Auria, Angelo Leone, Antonio Leone, ...