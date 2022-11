Tesei | ' Multinazionali opportunità di sviluppo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 novembre 2022) Perugia, 11 nov. (Adnkronos/Labitalia) - “Effettivamente la presenza dellesul territorio umbro è in percentuale non altissima ma ha un impatto sul Pil molto importante. Lesono una grandissimadi”. Lo ha detto Donatella, presidente Regione Umbria, a margine della presentazione del report 'Le imprese estere in Italia: il ruolo nelle economie regionali – La regione Umbria', redatto dall'osservatorio imprese estere dell'Advisory board investitori esteri (Abie) di Confindustria e presentato questa mattina in un incontro presso lo stabilimento Nestlé Perugina a S. Sisto (PG). “Oggi siamo all'interno della Perugina -ha proseguito- e anche qui stiamo cercando di mettere in campo quelle condizioni, come una stazione ferroviaria, ...