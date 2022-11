Roma - Circolazione nella Ztl | lo stop si allarga a sei giorni su sette

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 11 novembre 2022) Le avevano anticipate a giugno, pubblicandole sul fascicolo cartaceo di ottobre nel servizio intitolato La città proibita, dedicato alle restrizioni del traffico previste in autunno nelle maggiori città italiane. Suscitando non poche sorprese nei lettorini che, osservando l'estensione dei divieti dianche al giorno di sabato, immaginavano un nostro errore di stampa. Invece, solo a pochidi distanza dall'entrata in vigore, cioè il 15 novembre, la giunta capitolina ha reso nota la nuova delibera Ztl Fascia verde, adottata per contenere l'inquinamento atmosferico anche degli anni a venire. Qualcosa che, come sempre, riguarda prevalentemente le automobili, con vaghe promesse di conforto a lungo termine. Un esempio? Per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria che respiriamo e contrastare gli effetti dei ...