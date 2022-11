Grosso ride | il suo Frosinone è a +8 | Insigne beffa un Ascoli nervoso

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ilnon perde più: sesto successo consecutivo per la squadra di. I gialloblù superano per 1 - 0 l'al Del Duca in una partita complicata e nervosa. Si portano a +8 su Reggina e ...

La Gazzetta dello Sport

Il Frosinone non perde più: sesto successo consecutivo per la squadra di. I gialloblù superano per 1 - 0 l'Ascoli al Del Duca in una partita complicata e nervosa. Si portano a +8 su Reggina e Genoa. I padroni di casa restano in dieci al 48' dopo l'espulsione di ...modo, Lì dentro è la goffa e spero fertile avventura di un vecchio giornalista in pensione, ... il manicheismo e l'intimità del prossimo suo; quindi guarda,, si spaventa, inorridisce, si ... Grosso ride, il suo Frosinone scappa: Insigne beffa un Ascoli nervoso I ciociari passano grazie al sigillo del subentrato e volano a +8 sulle seconde: bianconeri in 10 per un tempo e sfortunati nel finale ...