Ginnastica | parla anche Carlotta Ferlito | “Mi chiavano maialino”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Emerge la testimonianza dell’ex ginnasta Dopo Vanessa Ferrari un altronde illustre dell’artistica racconta i propri problemi., ex ginnasta catanese e ormai assorbita dal mondo social, si è raccontata su Tik Tok. Argomento i problemi legati all’alimentazione e allo sport. Un aspetto legato alla vita da agonista con cui ha dovuto iniziare a rapportarsi a partire da quando aveva otto anni. “I miei disturbi alimentari cominciano da quando avevo 8 anni – racconta –. Al mio primo collegiale dic’era un’allenatrice, che non era nemmeno mia, che mi disse tipo: ‘Quanti biscotti hai mangiato stamattina?‘ e io: ‘Sei’, e lei: ‘E perché non cinque?‘. Raga mi allenavo tre volte al giorno!”. E poi la questione peso sollevata da diverse atlete.aggiunge: “Mi hanno pesata e ...

Durante la puntata di Che c'è di Nuovo, la giovanissima che adesso ha 23 annidel bello e del brutto della sua carriera. Laritmica come maestra di vita: l'importanza della lotta e ...Sitanto, anzi tantissimo, per essere una commedia sul piacere femminile , sulla riscoperta ...momento se non abbia bisogno di una seduta di terapia piuttosto che di una sessione dia ...Durante la puntata di Che c’è di Nuovo, la giovanissima che adesso ha 23 anni parla del bello e del brutto della sua carriera. La ginnastica ritmica come maestra di vita: l’importanza della lotta e ...Vanessa Ferrari, campionessa di Ginnastica artistica, rompe il silenzio dopo le denunce nel mondo della ritmica e aerobica ...