Borsa | Milano prosegue in rialzo | corrono A2a e Moncler

Il Sole 24 ORE

***parte ancora in rialzo, Ftse Mib +0,5% (RCO). 11 - 11 - 22 09:01:57 (0183) 0 NNNNNelle prime battute lamigliore e' quella di Parigi (+0,9%), seguita da(+0,3%), Londra (+0,3%) che registra il rallentamento del Pil a - 0,2% nel terzo trimestre e Francoforte, con la ... Borsa: Milano chiude in volata (+2,58%), ora la Fed fa meno paura - Il Sole 24 ORE La Borsa di Milano (+0,8%) prosegue in rialzo sostenuta dalle utility e dagli industriali. A Piazza Affari corrono Moncler (+5,2%) e A2a (+4,3%), quest'ultima dopo i conti dei nove mesi con ricavi qua ...Borsa di Milano oggi 11 novembre: il Ftse Mib parte con slancio in una giornata positiva per tutti i mercati, che beneficiano dell'inflazione Usa. Spread in calo.