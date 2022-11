Tebas | 'Superlega? Il Real insiste | pressing di Perez su Barcellona e Juve'

Gli viene chiesto perché Juventus , Real Madrid e Barcellona insistono sull'idea dirisponde: "Perché Florentino Pérez è in costante pressing su Agnelli e Laporta . È il presidente ...Da Ceferin a, passando per Al Khelaifi, i ragionamenti sono sempre rabbiosi e, a volte, non sono neanche ragionamenti, ma semplici slogan . Non è detto che lasia la soluzione ai ...Il presidente della Liga, Tebas, ha attaccato nuovamente la Superlega, prendendo nel mirino Real Madrid e Juventus, sostenitori del progetto ...Non è detto che la Superlega sia la soluzione ai problemi del calcio europeo, ma se negare l’esistenza di quei problemi è l’unica dialettica allora c'è solo un problema in più ...