Jimmy Carter è morto | anzi no | il falso annuncio della morte del presidente Usa e premio Nobel per la pace

Leggi su open.online

(Di giovedì 10 novembre 2022) Un account intestato alCenter ha annunciato ladi, 39esimodegli Stati Uniti. Ma la notizia non si trova nel vero account – con spunta blu – dell’ente. La notizia intanto è rimbalzata sui siti americani, europei ed italiani.è stato alla Casa Bianca dal 1977 al 1981 e ha vinto ilper lanel 2002. Perse la sfida per la sua rielezione con Ronald Reagan. Un anno dopo creò ilCenter, per «promuovere ed espandere i diritti umani». Prima era stato governatoreGeorgia. Ilper lagli fu assegnato perché «si è impegnato in risoluzioni tese a prevenire conflitti in diversi continenti, inoltre ...