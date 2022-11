Febbre intermittente nei bambini | possibili cause e quando preoccuparsi

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 10 novembre 2022)si ammalano, è normale. La, però, non è necessariamente un fenomeno allarmante. A volte, poi, sembra non voler andare via o tornare a intervalli regolari durante la stessa giornata o nell’arco di più giorni. Come comportarsi, quindi, nei casi dinei? LaneiSi parla dila temperatura subisce ampie fluttuazioni, alternando periodi senzaa giorni con temperature anche molto alte. Non in tutti i casi in cui lasi presenta periodicamente possono ...