Alessia Piperno | “La mia prigione Durata 45 giorni in una cella con altre sei persone”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Non è Silvio Pellico, però, ragazza romana che ha, come uniche colpe, l'amore per i viaggi e la solidarietà per il prossimo, specie se si tratta di donne perseguitate da un regime tirannico e fuori tempo, racconta la "sua"con l'enfasi di una storia romanzesca. "Sono stati - rivela - 45duri, poi la sorpresa. Ho trascorso la mia detenzione in unacon sei, è stato difficile ma non sono stata maltrattata" L'articolo proviene da Firenze Post.

Finalmente libera., la travel blogger romana di 30 anni, arrestata in Iran lo scorso 28 settembre e detenuta nel carcere di Evin a Teheran, è rientrata nella propria abitazione a Roma, nel quartiere ...è a Roma: 'Eravamo in 6 in prigione, sono stati giorni duri'. Il rientro a casa e l'abbraccio col papà Dl aiuti quater, il tetto al contante sale a 5mila euro. Revisionato il ...Non è Silvio Pellico, però Alessia Piperno, ragazza romana che ha, come uniche colpe, l'amore per i viaggi e la solidarietà per il prossimo, specie se si tratta di donne perseguitate da un regime tira ...Alessia Piperno è tornata a Roma: la giovane che ha passato oltre un mese in carcere in Iran è arrivata a casa, le sue prime parole ...