Trentalange | «Il Var permette all’arbitro di dormire serenamente la notte»

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Alfredo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’ambito della tavola rotonda “ESG, Una partita storica. Nuove sfide per i professionisti della sostenibilità”. Le sue dichiarazioni sono su Calcio e Finanza.ha parlato del Var. «Pensiamo che il VAR sia insostituibile,di andare ala. Quando un arbitro sbaglia è una catastrofe, perché l’errore può condizionare il risultato. Oggi si puòre un errore anche clamoroso perché sa che ci sarà un mezzo tecnologico e un fattore umano che gli darà una mano facendogli rivedere l’immagine».ha aggiunto: «Il VAR è strumento giovane, l’AIA ha 110 anni ma lavoriamo ...

