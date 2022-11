Torino-Sampdoria 2-0 | il tabellino

2 - 0 MOVIOLA 1 Fischio d'inizio - Al via il ...2 (29 Radonjic, 58 Vlasic) vsSECONDO TEMPO 43' Augello in mezzo per Gabbiadini che prova a girare in porta ma colpisce troppo sotto il pallone. 42' Il primo cambio nel Toro arriva nel finale, dentro Seck per ...Le fotografie scattate durante la partita Torino-Sampdoria che si è giocata il 9 novembre allo Stadio Olimpico di Torino.