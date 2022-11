(Di mercoledì 9 novembre 2022) A San Pietroburgo, nel nuovo quartier generale dei mercenari, si tengono conferenze per idelle scuole allo scopo di spiegare la guerra in ...

Russia, bambini a lezione dal Gruppo Wagner: "L'Occidente ci vuole distruggere" A San Pietroburgo, nel nuovo quartier generale dei mercenari, si tengono conferenze per i bambini delle scuole allo scopo di spiegare la guerra in Ucraina ...In Ucraina, dall'inizio della guerra, sono stati uccisi quasi 8mila civili e 430 bambini. Sono dati riferiti dal difensore civico ucraino, Dmytro Lubinets, citato da Ukrainska Pravda.