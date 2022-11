Rumori di fondo Giovanni Floris senza parole | chi irrompe in studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Siparietto a DiMartedì. Protagonisti nella puntata dell'8 novembre su La7e Carlo Calenda. "Benvenuto...qui c'ho scritto 'benvenuto Calenda', ma è già entrato", esordisce il conduttore scatenando subito le risate in. Primo a ridere è Bruno Vespa, seguito dallo stesso Calenda. E ancora: "Abbiamo pure scoperto cos'erano idi, era lei che cercava di entrare", ironizza il giornalista mentre l'europarlamentare si giustifica: "Ho pensato 'sono qui, a questo punto vengo per un confronto in diretta, di quelli che piacciono alla gente'". E infatti il confronto non manca. Il leader di Azione si scaglia contro Vespa per l'endorsement su Giorgia Meloni: "Bruno, io te vojo bene ma nun se po sentì, Non è che uno vota a prescindere dalla qualità delle proposte e dalla ...