Napoli-Empoli 2-0 | gol di Lozano su rigore e Zielinski Decima vittoria consecutiva degli azzurri in campionato

(Di mercoledì 9 novembre 2022) LA. Conquistata con pazienza, lotta, volontà, equilibrio, strategia e qualità. Ilmostra tutto l’inventario della grande squadra che diventa maiuscola dinanzi al successo numero 10 consecutivo in. Un’ora di gioco di accerchiamento, di certosina ricerca del lampo giusto nella salda difesa a cerniera dell’. Poi arriva il sacro fuoco di Victor che in area ruba il tempo a tutti con un furore da assoluto campione. Lo mettono giù perchè non lo vedono neppure arrivare: è netto. Il pallone se lo prende Chucky appena entrato con il coraggio e l’orgoglio tolteco.incrocia e imbuca, alsi apre la strada. Il lavoro lo finisce Zielo al 90esimo con un gran sinistro al volo: 2-0. Due mani aperte per salutare e festeggiare la ...