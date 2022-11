Lazio | la coreografia della Curva Nord al derby tra storia e passione

E sotto allala scritta: " L'amor mio non muore mai".Il giornalista il biglietto lo ha pagato 250 euro Ci Roma 06/11/2022 - campionato di calcio serie A / Roma -/ foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto:tifosi Roma Il derby di ...Il settore caldo biancoceleste, in occasione della sfida di domenica scorsa con la Roma, ha puntato su tre personaggi volti della lazialità ...Blog Calciomercato.com: Non un derby entusiasmante quello andato in scena nella 13° giornata di Serie A tra Roma e Lazio. Alla fine a prevalere è stata la squadra di ...