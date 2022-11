Julia Elle | bufera mediatica su Disperatamente mamma | le accuse dell’ex marito

(Di mercoledì 9 novembre 2022)è forse una dprime mamme influencer del web. La donna, madre di Chloe, Chris e Chiara, ha costruito un vero e proprio impero sulle sue vicende quotidiane disingle ma anche sulla sua storia personale. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Nei suoi libri Giulia L. (il cognome non è mai stato dichiarato) ha raccontato di essere stata abbandonata da Paolo Paone dopo aver avuto la piccola Chloe. Dopo un’inaspettata notte di passione con Paone, la donna rimane incinta di Chris ma viene lasciata di nuovo dal compagno.si rimbocca le maniche e cresce da sola i suoi figli fino all’incontro con l’attuale compagno, Riccardo, dal quale ha avuto la piccola Chiara. In tutti questi anni i follower dihanno ...

, torinese, è un mamma influencer di 34 anni il cui nome sui social è Disperatamentemamma. Ha 600 000 follower solo su Instagram e fino a qualche giorno fa raccontava una vita familiare ..., la famosa blogger che ha raccontato sui canali social, con toni ironici, la sua vita come mamma, è ultimamente incappata in quella che si può definire una "bufera mediatica", in quanto ...Julia Elle, conosciuta al mondo social come "Disperatamentemamma", è finita al centro di una bufera mediatica. Ma perché tutti ne parlanoJulia Elle, torinese, è un mamma influencer di 34 anni il cui nome sui social è Disperatamentemamma. Ha 600 000 follower solo su Instagram e fino a qualche giorno fa raccontava una vita familiare lucc ...