Ida Platano | arrivata la prova che conferma tutto | “Con Alessandro sembrerebbe già finita” FOTO

Ancora una volta la protagonista della puntata sarà senza dubbio, legata ad Alessandro, con il quale la donna ha avuto nel corso delle ultime puntate non poche discussioni. Dopo un ...Si continuerà a parlare del trono classico oggi a Uomini e Donne. Le anticipazioni della puntata odierna del 9 novembre , svelano infatti che, dopo l'ampia pagina dedicata a, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua si chiuderà anche il discorso relativo a Riccardo Guarnieri. Il cavaliere di Taranto sarà pronto a lasciare il programma, dopo aver capito di ...Ida Platano molla tutto e scappa a Torino dalla sua inseparabile amica Gemma Galgani. Che cosa ha spinto la parrucchiera di Brescia a lasciare il suo ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...