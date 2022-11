Wired Italia

...transizione ecologica è fondamentalemolte impresecompetere e superare tutti i rischi economici, sociali e d'immagine che una transizione errata o, ancora peggio, pratiche di...Un'iniziativa contro ile le false soluzioni che ritardano le azioni necessarieaffrontare la crisi ecologica e climatica. Greenwashing, per le Nazioni Unite non si può più far finta di niente Stefano Pareglio, Presidente Deloitte Climate&Sustainability: “Aziende più consapevoli della sfida climatica, ma serve un cambio di passo per innovare i modelli di business ed essere pronti alla trans ...Il greenwashing, per chi non lo sapesse, è una sorta di "pubblicità ingannevole" che mostra ai consumatori o ai cittadini un falso interesse da parte di un'azienda, o in questo caso esponenti politici ...