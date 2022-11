Emissioni - Trasporti | edifici | agricoltura | industria | in Europa limiti più stringenti per i gas serra

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L'si appresta a introdurresempre più severi e vincolanti sul fronte delledi gas: il Consiglio Ue e l'rlamento hanno concluso l'ennesimo trilogo legato al pacchetto Fit For 55, con un accordo politico provvisorio su obiettivi di riduzione piùper gli Stati membri. L'intesa, per la quale manca ora solo l'adozione formale da parte dei due organismi comunitari, stabilisce che i gasdebbano essere ridotti entro il 2030 del 40% e non più del 30% (rispetto ai livelli del 2005). I settori interessati. I nuovi requisiti, basati sul Pil pro capite e sull'efficacia in termini di costi delle singole iniziative nazionali, rientrano in una revisione del regolamento sulla condivisione degli sforzi Esr e riguardano settori ...

