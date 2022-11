Wijnaldum è un caso | non si è voluto operare come Pogba e forse rientra a febbraio

(Di martedì 8 novembre 2022) Un vero e proprio calvario il percorso di recupero di Gini. Arrivato per essere il perno del centrocampo della Roma a doversi fermare dopo solo dodici minuti. Un infortunio che ha letteralmente cancellato l’entusiasmo del popolo di fede giallorossa e che oggi si ritrova ad aspettare il rientro dell’ex PSG, senza però avere una data precisa.è atteso da tutti: compagni, dirigenza e tifosi. A placare l’euforia di un possibile ritorno in campo è stato proprio Josè Mourinho, con delle dichiarazioni fatte dopo la sconfitta rimediata nel derby: «Dobbiamo recuperare gli infortunati, ma non so selo avremo subito a disposizione, alla ripresa, nel 2023» Il Corriere dello Sport riporta, quindi, le parole dell’allenatore della Roma, sempre più convinto di dover aspettare ancora prima di rivedere l’ex Liverpool in ...

