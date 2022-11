Passa l’aereo al GF VIP 7 e Ginevra Lamborghini reagisce | pioggia di critiche

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 8 novembre 2022) Il Grande Fratello è un gioco strano. Capita che personaggi espulsi, ricevano in realtà più consensi di chi sta dentro la Casa. È il caso di, che da quando è stata eliminata per aver dichiarato che Marco Bellavia meritava di essere bullizzato, non èto giorno che non sia stata sostenuta dai suoi fan. Da mesi ormai in tantissimi richiedono che venga reinserita nel reality show, magari anche solo in veste di ospite, com’è accaduto per Alex Belli, ma Alfonso Signorini, anche sulle pagine del settimanale Chi, ha manifestato sempre un parere negativo sulla faccenda. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7perOggi i cieli sopra la Casa del Grande Fratello Vip 7 hanno vistore un aereo di ...