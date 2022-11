Nuovo salvataggio nel mondo delle criptovalute Binance rileva a sorpresa la rivale Ftx

(Di martedì 8 novembre 2022) La piattaforma criptoha raggiunto un accordo per acquistare Ftx trading. I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti. L’operazione segue uno scontro pubblico fra i fondatoridue società, che sono consideraticelebrità nell’industriavalute digitali. Changpeng “CZ” Zhao hato Ftx dal suoed ex collaboratore Sam Bankman-Fried.ha affermato che l’accordo è arrivato dopo che “una significativa crisi di liquidità” ha colpito Ftx e l’azienda è stata costretta a chiedere aiuto. Per l’industriala vicenda rappresenta l’ennesimo caso di un importante operatore colpito da crisi di fiducia e conseguente corsa agli sportelli virtuale. Destino che nei mesi scorsi ...

