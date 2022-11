Maltrattamenti in famiglia | misura cautelare per un 34enne | divieto di avvicinamento alla moglie

TV Sette Benevento

Arresto in flagranza di reato Nei giorni scorsi i Carabinieri di Quistello hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne del posto per tentato omicidio,in, porto abusivo di ...Forte di una condanna rimediata dal marito un paio di anni prima pere lesioni, si ... E da giugno lasi era ricomposta. Poi venerdì è scoppiata nuovamente la rabbia. Il motivo ... Maltrattamenti in famiglia. Per un 34enne scatta il divieto di avvicinamento alla moglie. L'uomo, un 39enne di Quistello, nel mantovano, ha prima cercato di far esplodere l'appartamento con il gas, poi ha inseguito la donna in strada e ha provato a investirla con l'auto. Lei ha chiamato i ...Pieghevoli stampati in migliaia di copie in italiano, inglese, arabo e albanese per aiutare le vittime di violenza: è in corso la campagna informativa “Mi aiuti o non mi aiuti” di SOS donna. Dopo ess ...