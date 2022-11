In Ucraina si prepara il campo di battaglia | ma si torna a parlare anche di dialogo

(Di martedì 8 novembre 2022) Proprio mentre siildisu Kherson e i russi fortificano con i "denti di drago" le linee difensive intorno a Mariupol, c'è chi vede segnali se non di pace, di maggiore propensione al. Il primo spiraglio lo ha dato il Washington Post che ha riferito nel fine settimana come l'amministrazione del presidente Joe Biden ha esortato l'a mostrare un atteggiamento più aperto nei confronti di possibili colloqui di pace con la Russia. Mosca dal canto suo, nonostante l'aggressione, non ha mai escluso il tavolo dei negoziati, pur sottolineando spesso che per Mosca il vero interlocutore sono gli Usa. Nelle ultime ore il consigliere numero uno di Zelensky, Mykhailo Podolyak, ha affermato che è assurdo suggerire che i paesi occidentali spingano Kiev a negoziare alle condizioni ...

Gli Stati Uniti hanno poi confermato che i canali di comunicazione con la Russia rimangono aperti, nonostante la guerra in. "È nell'interesse di Washington mantenere i contatti con Mosca" ha ...La località è troppo importante per il Cremlino. Dalla regione di Kherson arrivano i rifornimenti idrici per la Crimea, e qua passa l'ultimo miglio del corridoio terrestre che permetterebbe di collega ...