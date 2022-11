Dalla Geo Barents scendono tutti i migranti

Prima un tweet del deputato Pd Antonio Nicita, poi la conferma di Msf:Barents scendono tutti i migranti. Festeggiano sul molo gli attivisti. Si allenta la tensione sulla nave, dove i migranti che erano rimasti a bordo cominciava a serpeggiare la disperazione. ...... gestitaong Mission Lifelive. Lo sbarco è stato autorizzato, a differenza dellaBarents e Humanity 1, a Catania, perché considerato come un evento di salvataggio in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Le polemiche sullo “sbarco selettivo” dei migranti non si fermano. Dopo essere stato accusato dall’opposizione di aver usato un “linguaggio inaccettabile” per giustificare la scelta di far sbarcare so ...