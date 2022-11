Calo del desiderio dopo il parto | le cause e 5 consigli per affrontarlo

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 8 novembre 2022) Un fenomeno che interessa molte coppie (non solo le donne) è quello deldelsessualeil. È una condizione comune che spesso viene ignorata, sottovalutata o derubricata a normale conseguenza degli stravolgimenti fisici e ormonali provocati dal travaglio e dal. Se indubbiamente questi giocano un ruolo importante, non sono gli unici fattori ed elementi che possono spiegare ildelil. Essendo la sessualità e l’intimità una sfera importante della vita di ogni individuo e di ogni coppia è utile approfondire il discorso andando a cogliere quegli aspetti che possono incidere suldel. L’attenzione all’argomento è tale per prevenire ...